Derby Inter-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE News

Derby di Milano tra Inter e Milan di fondamentale importanza per Paulo Fonseca, allenatore rossonero. Un match che può cambiarne la storia

Nel caso in cui dovesse perdere il derby Inter-Milan di stasera, Paulo Fonseca potrebbe andare incontro all'esonero. Ecco la situazione

Le probabili formazioni del derby Inter-Milan, partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025. Così in campo questa sera a 'San Siro'?

Alle ore 20:45 c'è il derby Inter-Milan a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, dove stasera, alle ore 20:45, andrà in scena il derby di Milano tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Paulo Fonseca. Restate con noi per l'avvicinamento dei rossoneri alla stracittadina, con tutte le news minuto per minuto!