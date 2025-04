Coppa Italia, derby Milan-Inter: la diretta della partita | LIVE News

Le notizie più importanti pubblicate finora sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 2 aprile 2025: tra campo e futuro cosa bolle in pentola

Cristian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, ha parlato del derby di Coppa Italia in programma stasera a 'San Siro' alle ore 21:00

Cristian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, ha parlato del derby di stasera in Coppa Italia ma non solo a 'La Gazzetta dello Sport'