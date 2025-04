Derby Milan-Inter, può essere la notte di Leao. Ma Conceicao ...

Derby Milan-Inter, Leao partirà dal 1' contro i nerazzurri — Le statistiche dicono che Leao è molto più impattante quando entra a gara in corso. È successo proprio nel derby contro l'Inter in finale di Supercoppa Italiana, poi contro Verona, Empoli e Como in Serie A. Entrando nella ripresa ha cambiato la partita. Ma Conceicao rimane con il suo dilemma.

«Quando Leao gioca dall'inizio - ha dichiarato infatti Conceicao in conferenza alla vigilia del derby Milan-Inter - si dice che è intermittente; se dopo lui entra e fa la differenza, si dice che avrebbe dovuto giocare dall'inizio». Il tecnico, quando era arrivato al Milan, il 30 dicembre 2024, aveva parlato di Leao come uno dei più forti al mondo, potenzialmente parlando. E ora, nonostante le tante panchine che gli ha inflitto, è rimasto dello stesso avviso.

Conceicao: "Gioca o non gioca? Mi pagano per le scelte" — «Io conosco tanti giocatori e Leao lo conoscevo già dal Portogallo, quando aveva segnato al Porto a 17 anni con lo Sporting Lisbona. E resto della stessa opinione: a livello di qualità è uno dei migliori al mondo. Questa qualità bisogna poi tirarla fuori ed avere la continuità per arrivare a fine stagione con 20 gol e 15 assist. Se trova questa continuità, sarà uno dei migliori al mondo. Deve trovare questa continuità. Non mi chiedete perché gioca o non gioca. Sono scelte che faccio perché lo vedo in allenamento tutti i giorni e noi sappiamo delle cose, come la situazione fisica, come è arrivato, come non è arrivato. Sono io a decidere, mi pagano per questo».

Per stasera, per il derby Milan-Inter, però, non c'è storia: Leao giocherà. Anche perché, ha chiosato il 'CorSport', nelle altre tre sfide stagionali contro i nerazzurri è stato decisivo. Ottima prestazione a settembre nell'andata in campionato, determinante in finale di Supercoppa, imbucata a Tijjani Reijnders per il gol della partita di ritorno in campionato a febbraio. Panchine o meno, Rafa fa sempre la differenza. L'Inter è avvisata.