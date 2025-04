Per il derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025, grande cornice di pubblico a San Siro, ma niente sold out

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà a San Siro il derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ci sarà - come di consueto - una grande cornice di pubblico allo stadio. Ma niente sold out.