Calciomercato Milan, un altro super affare in vista con il Chelsea

È iniziato il mese di aprile e si avvicina, a grandi passi, la sessione estiva di calciomercato: il Milan, che stasera giocherà la semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 contro l'Inter, pensa già a come potersi rinforzare in vista della prossima stagione. Quella attuale è stata troppo brutta per essere vera: neanche un eventuale successo nella coppa nazionale potrebbe tramutarla in positivo. Ecco perché al quarto piano di 'Casa Milan', stavolta, non vogliono sbagliare più nulla come è stato nel recente passato. PROSSIMA SCHEDA