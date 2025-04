Derby Milan-Inter, le probabili formazioni: le due mosse di Conceicao

Le probabili formazioni del derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'

Ecco le probabili formazioni del derby Milan-Inter , semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Derby Milan-Inter, le probabili formazioni di 'San Siro'

Qui Milan - L'allenatore dei rossoneri, Sérgio Conceição, arretra Tijjani Reijnders in mediana, in coppia con Youssouf Fofana e ridisegna la sua trequarti. Álex Jiménez agirà a destra, con Christian Pulisic in posizione centrale. Tornerà Rafael Leão a sinistra, con Tammy Abraham confermato nel ruolo di centravanti.