Derby Milan-Inter, Reijnders sfida Barella: il successo passa anche da loro

Colonne delle rispettive squadre, blindati con un bel rinnovo

Nulla vieta, quindi, al numero 14 rossonero e al numero 23 nerazzurro, di bussare dalle parti dei portieri avversari o di creare potenziali palle-gol grazie al loro cervello fino. Nel 2019, quando si stava trasferendo dal Cagliari, Barella era corteggiato dal Milan e dall'Inter: scelse i nerazzurri, di cui è diventato una colonna. Stasera sarà capitano. Non è mai emerso, invece, un interesse interista per Reijnders, trascinatore del Diavolo in questa (surreale) stagione al pari di Christian Pulisic. Entrambi blindati dai rispettivi club con un rinnovo lungo ed economicamente soddisfacente, si sfideranno a metà campo per il trofeo nazionale. Chi avrà la meglio? LEGGI ANCHE: Dimarco e Lautaro, Leao e Reijnders: derby Milan-Inter, l’opinione di Brocchi >>>