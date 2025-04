Derby Milan-Inter, Brocchi: 'Nerazzurri favoriti. Sulla Coppa Italia 2003 ...'

Su come si aspetta i prossimi derby in Coppa Italia tra Milan e Inter: «Parliamo del primo, perché il ritorno è in programma tra tre settimane. Per il Milan, visto il momento, è una partita fondamentale, perché è staccato dal quarto posto e ha un solo obiettivo. Per l’Inter è uno dei quattro fronti sui quali compete, se si considera anche il Mondiale per Club. I nerazzurri potrebbero dimenticare l’eventuale eliminazione in campionato o in Champions, mentre il danno per i rossoneri sarebbe forte».

Sulla squadra favorita: «L’Inter è sempre favorita perché ha una squadra ben organizzata e con tante certezze perché può contare su uno zoccolo duro come quello che in passato avevamo noi al Milan e la Juventus dei nove Scudetti consecutivi».

Sulla possibilità che Milan e Inter 'ragionino' anche in vista del derby di ritorno: «Sicuramente non sarà come un incontro di campionato perché se una delle due sbagliasse completamente l’andata, tutto diventerebbe tremendamente complicato al ritorno. Non credo verrà fuori una sfida spettacolare, spumeggiante e ricca di gol».

Su quanto perde l'Inter senza Lautaro Martínez: «Per Sérgio Conceição è un bel vantaggio perché, anche quando a inizio stagione non segnava, l’argentino sapeva come essere fondamentale per la squadra. È uno dei top attaccanti al mondo».

"Uno come Leão non si può lasciare fuori. Milan, ecco cosa ti serve" — Sul ritorno di Rafael Leão in campo da titolare: «Leão è un giocatore forte, con qualità difficili da trovarne. In un contesto di squadra come il Barcellona o il Real Madrid, formazioni che hanno una rosa consolidata, lui potrebbe essere un valore aggiunto. Al Milan tutto non può essere sulle sue spalle e uno come Rafa non si può lasciare fuori».

Su chi saranno gli uomini decisivi del derby Milan-Inter: "Dire Leão e Marcus Thuram sarebbe banale. Per questo scelgo Federico Dimarco per l'Inter e Tijjani Reijnders per il Milan".

Sul perché il Milan sta vivendo una stagione così sottotono: «Con tanti cambiamenti è difficile trovare continuità di rendimento. La rosa rossonera però è forte e in vista della prossima stagione, se vogliamo trovare un reparto dove fare un innesto, punto sulla difesa: secondo me servirebbe un centrale di livello europeo».

Sulla Coppa Italia vinta nel 2003 con il Milan, proprio l'ultima della storia rossonera: «Io la ricordo con affetto perché è stata il coronamento di una stagione fantastica, nella quale abbiamo vinto la Champions contro la Juve. La Coppa Italia allora si assegnava in due gare e la seconda l’abbiamo disputata dopo la finale di Manchester. Il 4-1 dell’andata all’Olimpico ci ha permesso di scendere in campo più tranquilli e abbiamo messo ... la ciliegina sulla torta».

Su come avevano fatto a concentrarsi: «Grazie alla forza del gruppo. Tutti sapevamo di essere importanti e davamo qualcosa alla squadra».