La Coppa Italia è finita al Milan per 5 volte nella storia (1967, 1972, 1973, 1977 e 2003), all'Inter per 9 (l'ultima nel 2023) e alla Juventus in ben 15 occasioni (l'ultima, nella passata edizione del torneo, 2024).