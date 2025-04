Derby, servirà il Milan migliore: contro l'Inter c'è in palio tanto

Il Milan, infatti, non vince il trofeo dal 2003, con Carlo Ancelotti in panchina, in un periodo in cui il Diavolo 'snobbava' quasi la coppa nazionale poiché habitué delle grandi notti di Champions. Ora non è più così. La vittoria della Coppa Italia, poi, mette in palio un posto in Europa League e la partecipazione alla prossima 'Final Four' della Supercoppa Italiana.

Ci si gioca l'accesso in Europa e un futuro meno desolante — Un premio di consolazione, dunque, tanto sul lato sportivo quanto su quello economico. Ma comunque un traguardo, l'ultimo stagionale, che il Milan non può permettersi di mancare. "Sono un allenatore che lotta per vincere, non per il nono posto, ora non sono la persona più felice del mondo", ha sottolineato Conceição in conferenza. Prima di affermare: "La classifica non è da Milan, ma ditemi da quando il Milan non vince due titoli in una stagione". La risposta l'ha data il quotidiano generalista: stagione 2003-2004, con Scudetto e Supercoppa Europea.

Per far sì che, però, alla Supercoppa Italiana di Riyadh (Arabia Saudita) dello scorso mese di gennaio si aggiunga la Coppa Italia, servirà il miglior Milan nel derby contro l'Inter. Quello del secondo tempo di Napoli, quindi con Rafael Leão in campo e con un atteggiamento propositivo, attento e concentrato. Finora, in stagione, il Milan ha vinto 2 derby e ne ha pareggiato uno sui 3 giocati. L'auspicio in casa rossonera è che il trend prosegua anche stasera.