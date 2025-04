Derby Milan-Inter, Agresti: “Illogicità contro pragmatismo. E Leao …”

"In queste sfide in ballo altri fattori, soprattutto emotivi" — "Come dire: la squadra di Simone Inzaghi vola sempre tranne che nel derby; quella di Sérgio Conceição – e prima di Paulo Fonseca – si esalta solo quando vede nerazzurro. Perché in queste sfide entrano in ballo altri fattori, soprattutto emotivi. Magari l’eccessiva sicurezza, una specie di complesso di superiorità, può spingere gli interisti a prenderla inconsapevolmente alla leggera (si è parlato molto della presunzione dei nerazzurri dopo la sconfitta nel primo derby stagionale)".

"Milan? Sembra capace di grandi imprese a un passo dalla disfatta" — "Quanto al Milan, sembra essere capace di grandi imprese solo quando è a un passo dalla disfatta: nella disperazione trova la forza di reagire. È successo più volte in questa stagione, a cominciare dalle due partite che gli hanno dato la Supercoppa. A proposito di Supercoppa: chi dà oggi per spacciati i rossoneri pensi a quali erano le previsioni a Riyadh e a come (quasi) tutti ritenessero l’Inter strafavorita.

"Leão non è affidabile. Ma può vincere una partita da solo" — "Il derby, del resto, non è una partita logica. Per quanto ami sorprendere, nemmeno Conceição oggi potrà lasciare fuori di nuovo Rafael Leão. Lo ha fatto a Napoli e ha rischiato di essere travolto. È vero, Rafa non è un calciatore affidabile: può farti vincere una partita da solo oppure costringerti a giocare in dieci nonostante lui sia inutilmente in campo. Ma in questo Milan scombiccherato, senza equilibrio e capace di passaggi a vuoto inquietanti, il portoghese è uno dei pochi a poter accendere, strappare, incidere. Meglio metterlo dentro e vedere cosa combina, insomma".

"Inter, peserà l'assenza di Lautaro e il pensiero degli impegni futuri" — "L’illogicità rossonera si scontra con il pragmatismo dell’Inter: solida, sempre uguale a se stessa dal punto di vista tattico, piena di calciatori esperti e concreti, ma anche capace di regalare momenti di grande calcio. Peserà l’assenza di Lautaro Martínez, così come il pensiero degli impegni futuri, tra campionato e Champions League: per questo Inzaghi sembra intenzionato a fare riposare Henrikh Mkhitaryan, 36 anni compiuti, alla vigilia delle trasferte di Parma e Monaco. Nell’ultimo periodo Simone è stato abile nella gestione delle forze, ora il compito diventa più difficile". LEGGI ANCHE: Nuovo allenatore Milan, De Zerbi avanti a tutti: favorito per due motivi >>>