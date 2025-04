Derby Milan-Inter, Conceicao: 'La via più corta per entrare in Europa'

L'allenatore del Milan, ex giocatore dell'Inter, ha poi proseguito così: «Sarei soddisfatto sicuramente per un trofeo, ma prima di tutto bisogna vincere con l’Inter e poi arrivare in finale. Questa è futurologia, sinceramente mi piace ragionare giorno per giorno», ha dichiarato Conceicao. «In questo momento non sono la persona più felice del mondo per tutto quello che ho vissuto in questi mesi. In pochi momenti sono felice, in molti più deluso. Bisogna migliorare. Ma non è facile per nessuno».