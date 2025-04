Derby Milan-Inter, Furlani: “Ibrahimovic? Resta, non è cambiato nulla”. Paratici…

Sul direttore sportivo e Paratici: "Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, che sono il centro del club. Il nostro obiettivo è migliorarli. Stiamo già lavorando per la prossima stagione. Ci sono varie preparazioni, non abbiamo deciso o chiuso con nessuno. Non commento su ruoli e soggetti, ma ci stiamo preparando perché vogliamo migliorare la parte sportiva".

Su Ibrahimovic: "Zlatan per me non è stato assente. Siamo sempre in contatto, lavoriamo insieme con armonia. E' chiaro all'interno chi fa chi. Zlatan resterà nel progetto, lavoriamo bene insieme e per me non è cambiato nulla".

Su cosa dovrà fare il ds del futuro: "Non abbiamo avuto un ds tradizionale, abbiamo di fatto separato il suo ruolo in varie persone del club. Ora stiamo valutando di prendere un direttore sportivo tradizionale. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro per l'obiettivo di vincere sul campo".

