Alle ore 21:00 c'è il derby Milan-Inter a 'San Siro': ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Derby Milan-Inter , in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:00 , si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 . Per il Milan di Sérgio Conceicao si tratta della terza partita stagionale in questa competizione, dopo i successi contro Sassuolo ( 6-1 ) e Roma ( 3-1 ) negli ottavi e nei quarti; l' Inter di Simone Inzaghi , invece, ha superato Udinese prima e Lazio poi sempre con il risultato di 2-0 .

Derby Milan-Inter, ecco dove seguirlo in tv

Fino al termine della stagione 2026-2027, sarà 'Mediaset' a trasmettere, in esclusiva, tutte le partite di Coppa Italia, in continuità rispetto a quanto accaduto anche nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, dunque, il derby Milan-Inter sarà trasmesso, in diretta e in chiaro per tutti, su 'Canale 5'. La telecronaca del big match di 'San Siro' sarà affidata a Riccardo Trevisani mentre la seconda voce sarà l'ex calciatore Massimo Paganin.