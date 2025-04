Milan, tutti i gol nel derby contro l’Inter nella stagione 2024-2025 | VIDEO

In questa stagione, nei derby contro l'Inter, due vittorie e un pareggio per il Milan tra Serie A e Supercoppa Italiana: rivedi tutti i gol

Dalla rimonta con vittoria in Supercoppa Italiana fino agli scontri in Serie A. Il Milan quest'anno non ha mai perso nel derby contro l'Inter. Oltre ad alzare la coppa in Arabia Saudita, i rossoneri hanno ottenuto sempre dei punti fondamentali contro la squadra di Simone Inzaghi. In campionato l'andata è finita 2-1 mentre al ritorno 1-1. Alla vigilia del doppio derby di Coppa Italia l'Inter è avvertita ... occhio alla squadra di Sérgio Conceição.