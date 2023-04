Milan-Napoli 0-0: inizia la partita | LIVE NEWS

Clamorosa occasione per il Napoli, dopo un'incomprensione in difesa tiro a botta sicura a porta vuota, ma salva tutto Krunic sulla linea!

Anguissa cerca il tiro dal limite, Maignan alza in angolo.

Tiro di Kvaratskhelia dal limite dopo azione personale, smorzato in angolo.

Milan-Napoli: a San Siro va in scena l'andata dei Quarti di Champions League. L'analisi della gara di 'acmilan.com'

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato ex giocatori di Milan e Napoli: ecco le parole di Gilardino

Milan e Napoli scenderanno in campo per l'andata dei quarti di Champions: la Gazzetta dello Sport parla della sfida tra Leao e Kvaratskhelia

Milan e Napoli a San Siro sarà anche un grande incasso per i rossoneri: attesa una cifra superiore agli 8 milioni

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche dell'assenza di Osimhen: l'attaccante non ci sarà in Milan-Napoli

Il Milan si prepara per la partita contro il Napoli: l'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le parole di Pioli

Il Milan si prepara per la sfida di stasera contro il Napoli: l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Rafael Leao

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove stasera, alle ore 21:00, andrà in scena Milan-Napoli, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale del match!