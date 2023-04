Milan-Napoli, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

Milan-Napoli: a San Siro va in scena l'andata dei Quarti di Champions League. L'analisi della gara di 'acmilan.com'

(fonte: acmilan.com) - Il merito di esserci, il privilegio di viverlo. Solo emozioni forti accompagnano i rossoneri verso l'andata dei Quarti di finale di Champions League. Il grande giorno è arrivato, alle 21.00 l'attesissimo Milan-Napoli va in scena a San Siro. Squadra e stadio, giocatori e pubblico: insieme per fare la storia, cercando di afferrare il primo round dello speciale Derby italiano in campo europeo per guadagnarsi un vantaggio in vista del ritorno in programma martedì prossimo. Ecco la nostra Match Preview:

QUI MILANELLO

Come agli Ottavi, anche ai Quarti l'andata è a San Siro. Dall'1-0 al Tottenham al 3-1 alla Dinamo Zagabria: finora in casa il cammino in Europa è stato molto buono, tre vittorie e otto gol segnati in quattro gare. I rossoneri si sono appena lasciati alle spalle il pareggio interno (0-0) contro l'Empoli in campionato, negativo a livello di risultato ma non in termini di prestazione. Tra gli indisponibili solo Ibrahimović (non in lista), per il resto rosa al completo sottolineando il recupero appena in tempo di Kalulu. Mister Pioli dovrebbe rischierare la miglior formazione, probabilmente copiando dall'inizio quella capace di calare il poker al Maradona nel match di Serie A: da Calabria a Kjær fino a Krunić, in attacco Leão e Díaz sugli esterni e Giroud punta nel 4-2-3-1. Diffidati: Ballo-Touré, Krunić, Tomori e Tonali.

"Le prestazioni in campionato ci hanno dato indicazioni - le parole di Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, sappiamo di dover disputare una grande gara per essere all'altezza di un avversario così forte. Dobbiamo giocare con attenzione in ogni aspetto, il Napoli ha grande qualità e sa approfittare di ogni errore. In Champions abbiamo dimostrato di essere all'altezza, con la forza dei sogni abbiamo vinto lo Scudetto perciò sognare ci fa bene".

QUI NAPOLI

Agli azzurri manca poco per diventare Campioni d'Italia. In vetta da inizio stagione con un vantaggio considerevole dopo un campionato straordinario, nello scorso weekend i partenopei hanno ripreso a vincere: 2-1 a Lecce. Agli Ottavi il Napoli ha eliminato l'Eintracht Francoforte, nel girone è arrivato primo davanti a Liverpool, Ajax e Rangers. Spalletti dovrà rinunciare al suo bomber Osimhen, grande assente di serata ancora ai box e al lavoro per esserci al ritorno. In attacco è vera emergenza, considerando anche il forfait di Simeone sempre per un problema muscolare: l'alternativa è Raspadori, comunque non in perfette condizioni. Nel 4-3-3 avversario, Olivera sembra favorito su Mário Rui e Lozano su Politano; attenzione al fattore Kvaratskhelia. Diffidati: Kim, Juan Jesus e Politano.

"Sarà difficile - le parole di Spalletti -, ci giocheremo molto e ci faremo trovare pronti. Queste sono le gare che cancellano tante cose, serve una mentalità da campioni che non distinguano giocare in casa o fuori, a dispetto di chi abbiamo davanti. Tutte le ore che circondano queste sfide sono bellissime, non solo la partita nuda e cruda".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Napoli verrà trasmessa in Italia da Amazon Prime Video alle 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

L'andata dei Quarti di finale si è aperta nella giornata di martedì con Benfica-Inter 0-2 e Manchester City-Bayern Monaco 3-0. Mercoledì alle 21.00 si giocheranno Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea.

ARBITRO

L'arbitro sarà István Kovács. Un precedente con i rossoneri: Shkëndija-Milan 0-1 nel ritorno dello spareggio per accedere ai gironi dell'Europa League 2017/18. Due con gli azzurri: Barcellona-Napoli 1-1 nell'andata dei Sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/22 e Genk-Napoli 0-0 nel girone della Champions League 2019/20. Ad assistere il fischietto rumeno, Marinescu e Artene come guardalinee, Fesnic quarto uomo e Dankert (affiancato da Fritz) al VAR. Probabili formazioni Milan-Napoli: dubbio Raspadori in attacco