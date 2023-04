Probabili formazioni Milan-Napoli: dubbio Raspadori in attacco

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli dovrebbe schierare lo stesso Milan visto al Maradona : 4-2-3-1, col ritorno in attacco di Leao, Brahim Diaz e Giroud. Bennacer dovrebbe agire di nuovo sulla trequarti, mentre Kjaer, nonostante il recupero di Kalulu, dovrebbe partire titolare.

Più dubbi per quanto riguarda il Napoli: in difesa ballottaggio tra Oliveira e Mario Rui per la fascia sinistra. A centrocampo tutto confermato. Dubbi maggiori in attacco: a sinistra il solito Kvaratskhelia, mentre a destra, Lozano sarebbe favorito su Politano. In attacco, con Osimhen e Simeone ai box, dovrebbe giocare Raspadori. L'italiano non è al meglio: Spalletti potrebbe anche provare Elmas da falso nueve.