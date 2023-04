Milan, quanto varrebbe la semifinale di Champions? Le cifre

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei possibili ricavi del Milan in caso di qualificazioni alle semifinali di Champions League .

Milan, quanto vale la semifinale di Champions?

Chi si qualifica, si legge, porta a casa 12,5 milioni (dopo i 9,6 guadagnati per la qualificazione agli ottavi e i 10,6 ai quarti). Cifra a cui vanno aggiunti l’incasso da botteghino, l’incremento del market pool, il marketing ed eventuali premi dagli sponsor. Il Milan, fino a questo momento, ha ricevuto dalla UEFA circa 71 milioni. Poi ci sono gli incassi da botteghino. 3 milioni per la gara casalinga contro la Dinamo Zagabria, 4,6 con il Salisburgo, 6,8 col Chelsea, fino ai 9,1 arrivati col Tottenham. A cui andranno ora aggiunti gli 8-9 milioni con il Napoli. Cifre veramente importanti: la qualificazione sia alla prossima Champions, sia alle semifinali di questa edizione, restano fondamentali per il futuro del Milan. Milan-Napoli, sfida di classe: Leao contro Kvaratskhelia