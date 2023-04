Milan-Napoli, sfida di classe: Leao contro Kvaratskhelia

Milan e Napoli scenderanno in campo per l'andata dei quarti di Champions: la Gazzetta dello Sport parla della sfida tra Leao e Kvaratskhelia

Milan-Napoli, Leao contro Kvaratskhelia

Kvaratskhelia si legge, resta il pericolo numero uno per il Milan. Al Maradona, Pioli aveva schierato Krunic largo per raddoppiare sul georgiano aiutando Calabria. Spalletti ha lavorato per liberare Kvara e potrebbe giocare o con il falso nueve o con Raspadori in avanti. E poi c'è la sfida delle sfide, quella tra Leao e Kvaratskhelia. I due si sono scambiati delle prestazioni mostruose: a settembre a San Siro, il partenopeo mise a ferro e fuoco la difesa rossonera. Nell'ultima sfida in campionato, al Maradona, è stato il turno di Leao. Ora ci sarà la nuova sfida tra i due, ed entrambi, potranno essere decisivi per le sorti della partita. Milan, Pioli: “Non dobbiamo fermarci qui. Mi baso sulle prestazioni”