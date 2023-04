Milan-Napoli, San Siro sold out: incasso sopra gli 8 milioni

San Siro, si legge, si prepara alla grande notte dei quarti di Champions e offrirà ancora una volta una cornice spettacolare. Verrà di nuovo registrato il tutto esaurito, con circa 75mila presenze. Biglietti riservati agli abbonati e ai possessori della carta cuore Rossonero: non si è arrivati alla vendita libera , anche per garantire alla squadra la spinta di uno stadio quasi esclusivamente a tinte Milan. È anche prevista la coreografia di tutto lo stadio, a cui dunque parteciperanno gli spettatori di ogni settore. Stasera il contributo del botteghino supererà comunque gli 8 milioni : secondo incasso più alto di sempre proprio dopo l’andata degli ottavi.

Si faranno sentire, eccome, i quasi 4.000 napoletani stasera a San Siro, la maggior parte dei quali (3.500 circa) nel settore ospiti. Il terzo anello verde ribollirà di passione anche se non sarà facile organizzare il tifo perché la modalità di vendita dei tagliandi (esclusivamente online) e la prelazione riservata agli abbonati del club azzurro ha fatto sì che gli ultrà non potranno essere tutti al loro posto. Non ci saranno charter, pullman o treni speciali con qualche rischio in più per l’ordine pubblico. Milan, Pioli: “Non dobbiamo fermarci qui. Mi baso sulle prestazioni”