Milan-Napoli, Pioli si affida agli undici del Maradona

La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, parla della possibile stategia di Pioli per la partita di stasera tra Milan e Napoli .

Milan-Napoli, la strategia di Pioli

Il Milan, si legge, ci proverà quasi sicuramente con la stessa squadra di dieci giorni fa a Napoli. Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Krunic, Tonali e Bennacer triangolo di centrocampo; Diaz a destra, Leao a sinistra, Giroud da centravanti. Questa è la squadra provata in questi giorni, quella che dà più garanzie. E poi, tra le alternative, Kalulu ha appena recuperato, De Ketelaere, Origi e Rebic hanno deluso tutti, Saelemaekers sta molto bene ma obbligherebbe a un assetto offensivo che in stagione ha dato problemi. La strategia di Pioli potrebbe essere simile a quella del Maradona: un uomo (Bennacer?) a guardare Lobotka da vicino e un Milan aggressivo, con l’idea di recuperare palla e cercare appena possibile i suoi creativi di fascia, Diaz e Leao. Milan-Napoli, sfida di classe: Leao contro Kvaratskhelia