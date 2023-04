Seedorf: “Serata speciale per il Milan in uno stadio storico come San Siro”

Intervistato durante il pre-partita di Milan-Napoli, Clarence Seedorf ha parlato del clima di San Siro e della serata speciale da vivere

Intervistato a bordocampo dai microfoni di Prime Video, Clarence Seedorf ha parlato nel pre partita del match d'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli. L'ex giocatore rossonero si è detto entusiasta per l'atmosfera di San Siro: "Una serata speciale per il Milan, in uno stadio storico come San Siro che ha tanto da raccontare. Un momento fantastico anche per il calcio italiano, dobbiamo goderne tutti quanti. Non vedo l'ora di vedere la partita".

Sulla preparazione a partite di questo calibro, invece, Seedorf non ha avuto dubbi: "Non c'è bisogno di prepararsi in partite come queste. Magari stare con gli amici distrarsi prima della partita è fondamentale, ma la tensione c'è e non serve lavorarci su. Bisogna trovare un equilibrio per non avere troppa tensione".

Sui ragazzi allenati da Stefano Pioli, infine, Seedorf ha parlato così: "Credo che non c'è mai un punto di arrivo nel calcio. C'è un momento di crescita e questo è un punto che devono trovare. Lo spirito per migliorarsi. Quando rappresenti un club come il Milan ci sono sempre altri giocatori pronti a prendere il tuo posto e devi avere sempre la voglia di migliorarti".