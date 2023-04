Milan-Napoli, Giuntoli: “Forse non pensavamo di essere così forti”

Su quanto si sente artefice dei risultati del Napoli : "Non sono abituato a parlare di me stesso. I grandi risultati si fanno con il gruppo, dal Presidente al mister ai giocatori. È una grande annata per il Napoli ed i meriti vanno divisi tra tutti quanti".

Sul percorso fatto in questi anni dal Napoli di Aurelio De Laurentiis : "La proprietà De Laurentiis ha fatto cose straordinarie, prendendo una squadra in terza serie e portandola verso il tetto del mondo. Grande merito al Presidente, alle sue intuizioni. Io sono otto anni che sono qui, gli devo molto e lo ringrazio. Mi ha permesso di lavorare, di conoscere il grande calcio, gli devo molto".

Sulla conferma di Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia nella prossima stagione: "In questo momento parlare di mercato è prematuro e non è corretto. Noi stiamo pensando a stasera, neanche a domani. Al primo tempo, neanche al secondo tempo. Abbiamo fatto un piccolo pezzo di storia e vogliamo continuare a farlo".