Milan-Napoli, Osimhen assenza pesante: speranze per il ritorno

In Milan-Napoli , si legge, non ci sarà Osimhen . Anche ieri ha svolto lavoro a parte, come da 12 giorni a questa parte, ha provato a forzare su un campo diverso da quello dove la squadra ha svolto la rifinitura e alla fine si è dovuto arrendere. Victor resta a casa, ma non se ne starà con le mani in mano, perché continuerà a rifinire la preparazione che lo porterà a essere pronto per la sfida di ritorno contro i rossoneri in programma martedì.

Nell'elenco dei calciatori che parteciperanno all'andata dei quarti c'è anche Raspadori, recuperato in extremis dopo aver sofferto un dolore alla gamba destra, poi gestito al meglio dallo staff medico. L'ex Sassuolo ieri ha iniziato l'allenamento in disparte e poi è stato aggregato al gruppo per completare il lavoro. Niente da fare per Simeone, che ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. In soldoni, se ne riparlerà tra non meno di un mese. Senza Osimhen e il Cholito, sarà Raspadori a scendere in campo dal primo minuto al posto di Osimhen? Spalletti, in conferenza, non svela tutte le carte.