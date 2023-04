Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Brahim Díaz con Leao e Giroud

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Luciano Spalletti .

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Bereszyński, Juan Jesus, M. Olivera, Østigård, Ndombele, Gaetano, Politano, Raspadori. Allenatore: Spalletti.