Milan-Napoli, la carica di Pioli: “Sognare ci fa bene”

Il Milan si prepara per la partita contro il Napoli: l'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le parole di Pioli

Emiliano Guadagnoli

Stefano Pioli, si legge, non vuole smettere di sognare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta le sue parole in conferenza prima di Milan-Napoli.

"Con la forza dei sogni abbiamo vinto lo scudetto, perciò sognare ci fa bene. Andare in semifinale e provare a vincere la Champions sarebbe un traguardo bellissimo. Dobbiamo giocare una partita di attenzione in ogni aspetto, l'avversario ha grande qualità e sa approfittare di ogni errore per essere pericoloso. Non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione perché il livello è molto alto. In Champions abbiamo dimostrato di essere all'altezza, dobbiamo giocare con tanta intensità mentale".

"Comincia un'altra sfida, lunga 180 minuti. Questa è un’altra competizione. Le prestazioni in campionato ci hanno dato indicazioni, sappiamo di dover giocare una grande partita per essere all'altezza di una squadra così forte. E siamo concentrati solo su questo. Non saremo più spensierati di loro. Parliamo di Champions, di Milan, di storia, siamo sereni perché sappiamo di aver lavorato bene, ma tutte e due le squadre saranno motivatissime".

"Noi giocheremo come sempre per cercare di comandare la partita, contro un avversario che però ha grande possesso palla, grandi posizioni che ti possono creare difficoltà. È inevitabile che bisogna essere bravi nella partita a determinare gli episodi che succederanno, come siamo stati bravi a Napoli a sbloccare la partita alla prima vera occasione". Milan, Pioli: “Non dobbiamo fermarci qui. Mi baso sulle prestazioni”