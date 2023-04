Milan-Napoli, l’attacco di Pioli: tutto nelle giocate di Leao

Milan-Napoli, Pioli punta su Leao

Stefano Pioli, si legge, vorrebbe confermare lo stesso Milan che ha battuo il Napoli in campionato. Gli undici che affronteranno gli azzurri di Spalletti nell’andata dei quarti di Champions League saranno i giocatori più affidabili, i fedelissimi dell’allenatore che nei momenti difficili hanno aiutato la squadra a rialzarsi. Nella rifinitura di ieri Pioli ha recuperato anche Pierre Kalulu che però non dovrebbe giocare dall’inizio. Il tecnico milanista punterà ancora sul 4-2-3-1 che ha sorpreso gli azzurri al Maradona, con Mike Maignan tra i pali, in difesa rientra Simon Kjaer accanto a Tomori, e questo significa che Thiaw va in panchina. I terzini sono Calabria e Theo Hernandez mentre in mediana ci sarà il lavoro più intenso. Il Milan potrebbe riproporre nuovamente la coppia Krunic e Tonali per cercare di contrastare la qualità e la fisicità del centrocampo azzurro, e confermare per la terza partita di fila il posizionamento di Bennacer sulla linea dei trequartisti.