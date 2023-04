Calciomercato Milan – Il nuovo esterno dalla Liga spagnola?

Questa sera il Milan di Stefano Pioli ospiterà a 'San Siro' il Napoli di Luciano Spalletti per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri, come i partenopei, si giocano una grande fetta della stagione, con la possibilità di qualificarsi alle semifinali, con la finale della massima competizione europea in vista. Per il Milan, infatti, sarà vitale, anche sul fronte mercato, giocare in Champions anche l'anno venturo.