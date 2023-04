Milan-Napoli, voglia di gol: ci si affida a Olivier Giroud

Milan-Napoli, l'attacco sulle spalle di Giroud

Olivier Giroud, si legge, è uno che sa come si vincono certe partite. Notti che possono entrare nel curriculum di un giocatore. Il Milan si affiderà al suo bomber, che nel corso della prossima settimana dovrebbe firmare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024 con un ingaggio da 3.8 milioni più bonus, per superare lo scoglio Napoli. Lo 0-4 di due settimane fa al “Maradona”, dove Giroud ha fatto un grande lavoro per la squadra e dove ha sfiorato il gol del possibile 0-3, è solo un tassello che può servire da ricordo ai giocatori del Milan. Giroud, a San Siro, ha segnato al Napoli un solo gol ovvero quello del parziale 1-1 della gara di andata di campionato, mentre al “Maradona” ha deciso la sfida dello scorso campionato con una zampata ravvicinata su tiro-cross di Calabria.