La sessione estiva del calciomercato del Milan vive la sua mattinata più calda oggi, giovedì 27 agosto 2026, con dinamiche cruciali che ridisegnano la rosa a disposizione del tecnico Rúben Amorim: le ultime notizie vedono il club di Via Aldo Rossi, presieduto da Gerry Cardinale, grande protagonista sull'asse internazionale. Tiene banco il futuro di Rafael Leão, conteso tra il Galatasaray e l'Aston Villa, mentre si sblocca l'uscita di Samuele Ricci verso il Como della famiglia Hartono. Parallelamente, si registra una fase di stallo con il Porto di André Villas-Boas per Santiago Giménez, mentre sullo sfondo emergono clamorosi scenari di scambio con la Juventus che coinvolgono gli esuberi Fikayo Tomori e Youssouf Fofana ridefinendo le gerarchie per la Serie A e l'Europa League. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Il bivio di Rafael Leão: la ricchezza del Galatasaray o il fascino Aston Villa

Il Milan ha ufficialmente, fissando la valutazione complessiva del cartellino adi euro. La prima proposta ratificata è quella dei turchi del Galatasaray, pronti a un acquisto a titolo definitivo per 45 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di bonus. La seconda, giunta nella notte, porta la firma dell'Aston Villa: i britannici hanno pareggiato la cifra complessiva proponendo però la formula di un prestito oneroso da 8 milioni di euro con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 42 milioni nell'estate 2027.

La decisione finale spetta ora unicamente all'attaccante portoghese, che in ogni caso manterrà la vetrina della Champions League. Sotto il profilo economico, i turchi spingono con un ingaggio faraonico da 12 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. I 'Villans' si fermano invece a quota 8 milioni più bonus, ma fanno forte leva sul desiderio del classe 1999 di misurarsi sul prestigioso palcoscenico della Premier League. Ulteriori novità attese in giornata, visto che ci saranno un contatto tra l'entourage e l'Aston Villa e un incontro tra Leão, l'entourage e il Galatasaray.

Centrocampo in movimento: Ricci al Como e la suggestione Koopmeiners con la Juventus

Sul fronte delle uscite a metà campo,. L'accordo tra le dirigenze è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto in favore dei lariani fissato a 22 milioni di euro a cui si aggiungerà 1 milione di bonus al verificarsi di determinate condizioni. L'operazione è ormai ai dettagli burocratici e sancisce l'addio del regista azzurro dopo una sola stagione in rossonero.

Le manovre in mediana non si fermano qui. Fikayo Tomori e Youssouf Fofana restano al centro di diversi sondaggi provenienti dalla Premier League, ma per loro non si registrano ancora trattative calde oltremanica. Ecco perché, nelle ultime ore, si è fatta largo una clamorosa ipotesi di scambio sull'asse Milano-Torino: i due calciatori rossoneri potrebbero rientrare in una complessa operazione con la Juventus per arrivare a Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese piace moltissimo alla dirigenza di Via Aldo Rossi, e quello che era nato come un semplice sondaggio potrebbe trasformarsi nella grande sorpresa del rush finale di mercato.

Attacco e nodi da sciogliere: il Porto non molla la strategia d'attesa per Giménez

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Resta invece in una fase di complessa rigidità la situazione legata a Santiago Giménez. L'attaccante messicano ha già trovato da tempo l'intesa sui termini personali del contratto con il Porto, ma. La società lusitana, presieduta da André Villas-Boas, non ha effettuato alcun rilancio rispetto alla prima proposta: un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.La dirigenza del Milan reputa irricevibili tali condizioni e continua a chiedere una formula strutturata su un prestito oneroso con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo a 20 milioni di euro. Il Porto sta portando avanti una palese strategia attendista, scommettendo sul fatto che il Milan possa abbassare le proprie pretese nelle ultime ore della sessione estiva pur di non mantenere un elemento fuori dal progetto tecnico. I prossimi giorni stabiliranno se la linea della fermezza rossonera costringerà i portoghesi a cedere.