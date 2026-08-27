Il Milan e il Como sono ormai alle battute finali per il trasferimento di Samuele Ricci alla corte di Cesc Fàbregas: secondo quanto rivelato dagli esperti di calciomercato Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') e Alfredo Pedullà ('SportItalia'), il centrocampista classe 2001 si trasferirà in riva al Lario con la formula del prestito con diritto di riscatto. Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') ha poi fornito anche le cifre: prestito oneroso a 2 milioni di euro, diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro più uno di bonus, per un totale di 25.

Arrivato in rossonero dal Torino sotto la gestione di Gerry Cardinale, il regista italiano ha risentito del recente cambio in panchina tra Massimiliano Allegri e Rúben Amorim, scivolando indietro nelle gerarchie del club di Via Aldo Rossi a vantaggio di elementi come Luka Modrić, Adrien Rabiot e il giovane Christian Comotto, in un reparto che vede protagonisti anche Ardon Jashari e Yunus Musah per gli impegni in Serie A e in Europa League.

I numeri di Ricci in rossonero: l'investimento e la prima stagione

Samuele Ricci era sbarcato a Milano nell'estate del 2025 al termine di una serrata trattativa con il Torino, che aveva fruttato alle casse granata ben 24,5 milioni di euro complessivi (ripartiti in 23 milioni di base fissa e 1,5 milioni di bonus), oltre a una clausola del 10% sulla futura rivendita. Durante la sua prima e unica annata con la maglia del Diavolo, il metronomo azzurro ha totalizzato 34 presenze complessive, suddivise tra le 31 apparizioni in campionato e le 3 in Coppa Italia, accumulando 1.498 minuti sul rettangolo verde, impreziositi da un gol sul campo dell'Atalanta e 4 assist vincenti.

A cambiare radicalmente il destino del giocatore è stata la rivoluzione tattica estiva. Nel passaggio dal modulo 3-5-2 utilizzato da Massimiliano Allegri al nuovo assetto 3-4-2-1 varato dal tecnico lusitano Rúben Amorim, il Milan ha ridotto di uno il numero di interpreti in mezzo al campo. L'allenatore ex Sporting ha ritenuto il pacchetto di mediani a disposizione ampiamente sufficiente per coprire il doppio impegno stagionale, escludendo di fatto il classe 2001 dai piani principali della squadra.

Il Como degli Hartono accelera: Champions League e cura Fàbregas

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Preso atto della nuova situazione e dello scarso spazio preventivato, l'entourage del centrocampista si è attivato immediatamente sul mercato per trovare una soluzione ideale. Dopo i primi timidi approcci esplorativi da parte di Atalanta e Bologna, il Como ha rotto gli indugi manifestando un interesse concreto e vigoroso.La trattativa con il club di proprietà della famiglia Hartono è ora giunta ai dettagli burocratici. Per Samuele Ricci si tratta di un'opportunità di assoluto rilievo professionale: la possibilità di rilanciarsi come perno centrale del gioco di Cesc Fàbregas e, al contempo, l'occasione di misurarsi sul prestigioso palcoscenico della Champions League con l'ambiziosa formazione lariana.