Indiscrezione di Giovanni Albanese: Milan e Juventus valutano uno scambio. Fikayo Tomori e Youssouf Fofana a Torino, Teun Koopmeiners in rossonero?
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Le ultime battute della sessione estiva di calciomercato potrebbero regalare un clamoroso asse di mercato tra Milan e Juventus prima del gong definitivo fissato per il 1° settembre. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport ai microfoni di MilanVibes, le due storiche rivali di Serie A starebbero valutando la fattibilità di alcune operazioni di scambio. I bianconeri avrebbero messo nel mirino il difensore inglese Fikayo Tomori e il mediano francese Youssouf Fofana, entrambi considerati in uscita dal progetto tecnico di Rúben Amorim, mentre la dirigenza rossonera accarezza la suggestione di portare a Milano il centrocampista olandese Teun Koopmeiners.
Tomori e Fofana alla Juventus: i tasselli per SpallettiL'interesse della Juventus per la coppia di esuberi milanisti risponde a precise esigenze strutturali della rosa torinese. Fikayo Tomori garantirebbe velocità e aggressività alla linea difensiva, caratteristiche ideali per il sistema di gioco basato sulla riaggressione alta. Parallelamente, il profilo di Youssouf Fofana aggiungerebbe fisicità, dinamismo e chilometri a un centrocampo che necessita di muscoli per reggere l'urto del doppio impegno tra campionato e coppe europee. Entrambi i calciatori hanno finora frenato le opzioni legate alla Premier League, e la destinazione bianconera potrebbe rappresentare la svolta gradita per sbloccare il loro futuro.
La suggestione Koopmeiners per il 3-4-2-1 di Rúben AmorimLa vera contropartita di lusso nell'orbita di Via Aldo Rossi risponde al nome di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, dotato di una straordinaria intelligenza tattica, tiro dalla distanza e ottimi tempi di inserimento, rappresenterebbe l'innesto perfetto per il 3-4-2-1 disegnato da Amorim. L'ex giocatore dell'Atalanta possiede la duttilità necessaria per agire sia in un centrocampo a due, garantendo fosforo e geometrie in cabina di regia, sia in posizione avanzata sulla trequarti campo, dove andrebbe a innalzare sensibilmente il tasso di pericolosità offensiva del Diavolo.
Fattibilità economica e nodi di bilancio a fine mercatoNonostante il fascino dell'operazione, l'incastro tra i due club resta vincolato a rigide valutazioni economiche e di bilancio. I cartellini di Tomori e Fofana presentano ammortamenti differenti e stipendi importanti, mentre la valutazione complessiva di Koopmeiners impone un'attenta analisi per evitare squilibri finanziari. Le diplomazie di Milan e Juventus sono pronte a intensificare i contatti telefonici nelle prossime ore: la formula dello scambio di prestiti o di un conguaglio a favore dei bianconeri restano le ipotesi sul tavolo per concretizzare un autentico colpo di scena di fine estate.
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