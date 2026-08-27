Le ultime battute della sessione estiva di calciomercato potrebbero regalare un clamoroso asse di mercato tra Milan e Juventus prima del gong definitivo fissato per il 1° settembre. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport ai microfoni di MilanVibes, le due storiche rivali di Serie A starebbero valutando la fattibilità di alcune operazioni di scambio. I bianconeri avrebbero messo nel mirino il difensore inglese Fikayo Tomori e il mediano francese Youssouf Fofana, entrambi considerati in uscita dal progetto tecnico di Rúben Amorim, mentre la dirigenza rossonera accarezza la suggestione di portare a Milano il centrocampista olandese Teun Koopmeiners.

Tomori e Fofana alla Juventus: i tasselli per Spalletti

La suggestione Koopmeiners per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim

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Fattibilità economica e nodi di bilancio a fine mercato

L'interesse della Juventus perrisponde a precise esigenze strutturali della rosa torinese. Fikayo Tomori garantirebbe velocità e aggressività alla linea difensiva, caratteristiche ideali per il sistema di gioco basato sulla riaggressione alta. Parallelamente, il profilo di Youssouf Fofana aggiungerebbe fisicità, dinamismo e chilometri a un centrocampo che necessita di muscoli per reggere l'urto del doppio impegno tra campionato e coppe europee. Entrambi i calciatori hanno finora frenato le opzioni legate alla Premier League, e la destinazione bianconera potrebbe rappresentare la svolta gradita per sbloccare il loro futuro.La vera contropartita di lusso nell'orbita di Via Aldo Rossi risponde al nome di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, dotato di una straordinaria intelligenza tattica, tiro dalla distanza e ottimi tempi di inserimento, rappresenterebbe l'innesto perfetto per ildisegnato da Amorim. L'ex giocatore dell'Atalanta possiede la duttilità necessaria per agire sia in un centrocampo a due, garantendo fosforo e geometrie in cabina di regia, sia in posizione avanzata sulla trequarti campo, dove andrebbe a innalzare sensibilmente il tasso di pericolosità offensiva del Diavolo.Nonostante il fascino dell'operazione, l'incastro tra i due club resta vincolato a rigide valutazioni economiche e di bilancio. I cartellini di Tomori e Fofana presentano ammortamenti differenti e stipendi importanti, mentre la valutazione complessiva di Koopmeiners impone un'attenta analisi per evitare squilibri finanziari. Le diplomazie di Milan e Juventus sono pronte a intensificare i contatti telefonici nelle prossime ore: la formula dello scambio di prestiti o di un conguaglio a favore dei bianconeri restano le ipotesi sul tavolo per concretizzare un autentico colpo di scena di fine estate.