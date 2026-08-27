Il futuro di Rafael Leão è lontano dal Milan: l'attaccante portoghese, nato ad Almada nel 1999, si prepara a salutare la Serie A e il club di Via Aldo Rossi, presieduto da Gerry Cardinale (managing partner del fondo RedBird), dopo sette stagioni impreziosite da uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, 80 gol e 65 assist in 291 partite. Nelle ultime ore della sessione di calciomercato, la dirigenza rossonera ha accettato due offerte ufficiali da 50 milioni di euro complessivi per la cessione del numero 10, accendendo un clamoroso duello internazionale tra il Galatasaray e l'Aston Villa guidato in panchina da Unai Emery nel contesto della Champions League.

L'offerta del Galatasaray: cifre e dettagli del blitz di Gardi

La prima proposta concreta a scuotere, ieri, la sede di 'Casa Milan' è stata quella dei turchi del Galatasaray. L'intermediarioha presentato personalmente sul tavolo della dirigenza rossonera un'offerta strutturata su una base fissa di. Il pacchetto totale tocca così quotadi euro, ovverosia la cifra minima richiesta da Gerry Cardinale per privarsi del talento lusitano a titolo definitivo.

Incassato il semaforo verde del Milan, l'entourage del calciatore ha avviato i colloqui con i 'Cimbom' di Istanbul. La proposta contrattuale formulata dal club turco è da capogiro: un accordo pluriennale da 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra che farebbe del portoghese l'asse portante del progetto tecnico in Süper Lig con Victor Osimhen.

Il rilancio notturno dell'Aston Villa: la Premier League chiama Leão

La trattativa non si è però conclusa sull'asse italo-turco. Informato della repentina accelerata del Galatasaray, l'Aston Villa si è inserito con prepotenza nella corsa alla stella rossonera. I 'Villans', dopo aver formalizzato la cessione del centravanti Ollie Watkins ai sauditi dell'Al-Hilal, hanno pianificato un doppio colpo per il proprio reparto offensivo: l'innesto di Nicolas Jackson dal Chelsea e, appunto, l'assalto a Rafael Leão.

Durante la notte, i contatti tra la dirigenza di Birmingham e il Milan si sono fatti frenetici. I club inglesi hanno pareggiato la valutazione complessiva di 50 milioni di euro, ma proponendo una formula differente rispetto ai turchi: un prestito oneroso immediato da 8 milioni di euro, abbinato a un obbligo di riscatto - incondizionato - fissato a 42 milioni di euro per l'estate 2027. Anche in questo caso, il Milan ha espresso il proprio parere favorevole all'operazione.

La scelta del numero 10: tra ingaggio faraonico e fascino inglese

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La palla passa ora definitivamente al calciatore, che si trova di fronte a un bivio cruciale per la propria carriera agonistica. I termini personali proposti dall'Aston Villa prevedono un ingaggio dadi euro netti a stagione più bonus. La sponda britannica offre uno stipendio inferiore di circa il 30% rispetto aipromessi dal Galatasaray, ma fa leva sulla forte volontà, sempre manifestata da Leão, di misurarsi con il palcoscenico della Premier League.Secondo quanto risulta alla redazione di PianetaMilan.it, il giocatore è fortemente tentato dalla prospettiva di lavorare sotto la guida di Unai Emery al Villa Park. Con entrambi i club acquirenti già qualificati alla prossima edizione della Champions League, i fattori determinanti saranno unicamente le ambizioni sportive e le preferenze personali del classe 1999, mentre il Milan attende solo di capire quale delle due sponde finanzierà la propria plusvalenza.