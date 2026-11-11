Il calciomercato del Milan entra nel vivo nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre 2026: la raffica di Top News pubblicate da PianetaMilan.it fanno capire come siano state ridisegnate le strategie del club di Via Aldo Rossi. La dirigenza, sotto l'impulso del proprietario Gerry Cardinale e del tecnico Rúben Amorim, sta pianificando una vera e propria rivoluzione in attacco per la sessione invernale, legata a doppio filo al futuro del giovane talento Francesco Camarda e agli assalti di mercato per i bomber Nicolò Tresoldi ed Endrick. Non mancano però i movimenti in difesa, con il mirino puntato sul terzino Givairo Read, e i grandi colpi futuribili per l'estate come il fantasista Wael Mohya.

Camarda parte in prestito: stabilito il piano di gennaio

Assalto a Tresoldi: Cardinale prepara l'investimento da 40-50 milioni

Il duello "mistico" con la Roma per Endrick e la carta Roc Nation

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Givairo Read per la difesa e il colpo estivo Wael Mohya

La decisione della società rossonera è ormai presa: a gennaioper sei mesi. Il classe 2008 ha bisogno di giocare con continuità per completare il proprio percorso di crescita, dato il pochissimo spazio trovato finora in prima squadra. Le pretendenti per il gioiello della trequarti non mancano affatto: in Serie A si sono mosse diverse compagini di massima serie, ma l'insidia più concreta arriva dalla, doveper puntare all'immediata promozione.Il posto lasciato libero da Camarda nell'organico rossonero sarà occupato da un nuovo innesto di spessore. Gerry Cardinale si è innamorato calcisticamente di, stellina del Bruges che sta incantando l'Europa a suon di gol. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,di euro, ma l'affare potrebbe concretizzarsi intorno ai. Il ragazzo, di nota fede milanista, spinge per il trasferimento e andrebbe a comporre una coppia atomica con Gonçalo Ramos.Resta caldissima anche la pista che conduce adel Real Madrid. Il Milan vanta un canale preferenziale grazie agli ottimi rapporti di lavoro tra Gerry Cardinale e la, l'agenzia di Jay-Z che cura gli interessi del brasiliano. La concorrenza è agguerrita: l'Arsenal e lo Sporting Lisbona di Paulo Fonseca monitorano la situazione, mentre il Corriere dello Sport indica, legate ai luoghi di culto evangelici nella Capitale che allontanerebbero l'Atleta di Cristo dal "Diavolo" rossonero.Non solo attacco: il Milan cerca con urgenza un terzino destro per gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di TuttoMercatoWeb,, valutazione sui 30 milioni di euro, ideale per la nuova linea a quattro di Amorim. Infine, lo sguardo è già rivolto alla prossima estate:valutato 35 milioni. Sul talento c'è però da registrare la fitta concorrenza dei top club europei, Bayern Monaco in testa.