Il Milan pianifica il futuro di Francesco Camarda: spunta l'ipotesi Pisa in Serie B. Per il ruolo di vice Gonçalo Ramos si punta su Nicolò Tresoldi del Bruges
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
La sessione invernale di calciomercato, in programma dal 28 dicembre 2026 al 1° febbraio 2027, si preannuncia caldissima sul fronte offensivo per il Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi sta meditando un importante avvicendamento nel ruolo di vice di Gonçalo Ramos: l'idea è quella di far partire Francesco Camarda in prestito secco per fargli spazio con l'innesto di Nicolò Tresoldi del Bruges. Una strategia nata dall'esigenza di far giocare il giovane talento italiano e di garantire a Rúben Amorim un elemento più pronto.
Camarda, lo scarso minutaggio e la tentazione Pisa in Serie BEppure la stagione del classe 2008 era iniziata sotto tutt'altri auspici. Dopo il rinnovo contrattuale estivo valido fino al 30 giugno 2031, sia il proprietario Gerry Cardinale sia lo stesso Amorim lo avevano investito ufficialmente del ruolo di prima alternativa a Ramos, complice un ottimo pre-campionato sancito dalla doppietta estiva contro il Celtic a luglio. Con l'inizio delle gare ufficiali, però, lo spazio è drasticamente diminuito: appena 119 minuti di gioco spalmati su 6 presenze complessive tra Serie A ed Europa League, con una media inferiore ai 20 minuti a partita e una sola maglia da titolare a Salisburgo.
Per non bloccare il suo percorso evolutivo, il Milan ha deciso di concederlo in prestito per sei mesi a gennaio. Se in massima serie si sono già mosse Frosinone, Monza e Parma, la vera sorpresa è rappresentata dal Pisa. Il club toscano, che punta dritto all'immediata promozione dalla Serie B, potrebbe garantire a Camarda una maglia da titolare fisso e la continuità necessaria per rientrare a Milano più maturo.
Cardinale stregato da Tresoldi: pronti 40 milioni di euroPer sostituire il gioiello del vivaio, Gerry Cardinale si è innamorato calcisticamente di Nicolò Tresoldi. I numeri del centravanti del Bruges (nato a Cagliari e con doppio passaporto italiano e tedesco) sono da capogiro: 14 gol in 17 partite stagionali con il club belga, a cui si sommano 4 reti con la Germania Under 21. Tresoldi, tifoso milanista sin da bambino, accetterebbe la destinazione di corsa, ma l'operazione imbastita da RedBird sarà onerosa, con una base d'asta non inferiore ai 40 milioni di euro.
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