La sessione invernale di calciomercato, in programma dal 28 dicembre 2026 al 1° febbraio 2027, si preannuncia caldissima sul fronte offensivo per il Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi sta meditando un importante avvicendamento nel ruolo di vice di Gonçalo Ramos: l'idea è quella di far partire Francesco Camarda in prestito secco per fargli spazio con l'innesto di Nicolò Tresoldi del Bruges. Una strategia nata dall'esigenza di far giocare il giovane talento italiano e di garantire a Rúben Amorim un elemento più pronto.

Camarda, lo scarso minutaggio e la tentazione Pisa in Serie B

Eppure la stagione del classe 2008 era iniziata sotto tutt'altri auspici. Dopo il rinnovo contrattuale estivo valido fino al, sia il proprietario Gerry Cardinale sia lo stesso Amorim lo avevano investito ufficialmente del ruolo di prima alternativa a Ramos, complice un ottimo pre-campionato sancito dalla doppietta estiva contro il Celtic a luglio. Con l'inizio delle gare ufficiali, però, lo spazio è drasticamente diminuito: appenatra Serie A ed Europa League, con una media inferiore ai 20 minuti a partita e una sola maglia da titolare a Salisburgo.

Per non bloccare il suo percorso evolutivo, il Milan ha deciso di concederlo in prestito per sei mesi a gennaio. Se in massima serie si sono già mosse Frosinone, Monza e Parma, la vera sorpresa è rappresentata dal Pisa. Il club toscano, che punta dritto all'immediata promozione dalla Serie B, potrebbe garantire a Camarda una maglia da titolare fisso e la continuità necessaria per rientrare a Milano più maturo.

Cardinale stregato da Tresoldi: pronti 40 milioni di euro

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Per sostituire il gioiello del vivaio, Gerry Cardinale si è innamorato calcisticamente di. I numeri del centravanti del Bruges (nato a Cagliari e con doppio passaporto italiano e tedesco) sono da capogiro:con il club belga, a cui si sommano 4 reti con la Germania Under 21. Tresoldi, tifoso milanista sin da bambino, accetterebbe la destinazione di corsa, ma l'operazione imbastita da RedBird sarà onerosa, con una base d'asta non inferiore aiLe grandi manovre in attacco non si fermeranno comunque qui. La dirigenza del Diavolo terrà monitorate fino all'ultimo secondo siadel Real Madrid, sia la possibilità di cogliere un'opportunità low cost last-minute pescando tra gli esuberi di lusso delle big di Premier League.