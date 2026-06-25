La mattina di oggi, giovedì 25 giugno 2026 segna un punto di svolta cruciale per le strategie di calciomercato del nuovo Milan guidato in panchina da Rúben Amorim. Le indiscrezioni rimbalzate nelle ultime ore delineano una profonda metamorfosi della rosa rossonera, sospesa tra la necessità di blindare i propri fuoriclasse e l'urgenza di incamerare risorse fresche per finanziare la rivoluzione tattica richiesta dal tecnico portoghese. Ecco a voi le Top News che 'PianetaMilan.it' ha selezionato e analizzato per voi.

I pilastri dell'attacco: la tregua di Leão e il muro per Pulisic

La notizia più clamorosa sul fronte interno riguarda. Dopo settimane di gelo e dichiarazioni che lasciavano presagire un addio imminente verso la Premier League o la Liga, l'attaccante portoghese. Subito dopo gli impegni con la propria Nazionale, è previsto un faccia a faccia decisivo con Amorim: sul tavolo c'è il passaggio tattico alper valorizzare le sue accelerazioni sulla corsia esterna, una mossa che potrebbe clamorosamente ricucire lo strappo con via Aldo Rossi.

Nessun dubbio, invece, sul futuro di Christian Pulisic. Il New York City FC, forte delle risorse economiche illimitate del City Group, ha tentato il numero 11 rossonero con un'offerta stratosferica da 50 milioni di dollari per cinque anni. Tuttavia, la proprietà rappresentata da Gerry Cardinale ha eretto un muro invalicabile, dichiarando "Capitan America" assolutamente incedibile sia per la sua centralità tecnica sia per l'enorme valore commerciale del brand RedBird negli Stati Uniti d'America.

Nuova linfa tra centrocampo e trequarti: spuntano Ríos e Zaniolo

Con le probabili uscite di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, la dirigenza è a caccia di profili dinamici a metà campo. Il nome caldo del giorno è quello del colombiano, reduce da una stagione monumentale da oltre 3.600 minuti con la maglia del Benfica. La valutazione fissata da Manuel Rui Costa, e sul giocatore si registra la fitta concorrenza di Napoli e Atlético Madrid. Ríos garantirebbe fisicità, corsa e tiro da fuori, caratteristiche perfette per la nuova diga a due del Milan.

Sulla trequarti, invece, si accende il mercato attorno a Nicolò Zaniolo. Il fantasista classe '99, rigeneratosi all'Udinese con 6 gol e 7 assist, è in rottura contrattuale con i friulani dopo il riscatto dal Galatasaray e sogna apertamente il trasferimento a San Siro. Mancino naturale che ama agire partendo da destra, Zaniolo rappresenterebbe l'innesto ideale nel 3-4-2-1 di Amorim, offrendo un'alternativa di grande impatto fisico a Francisco Trincão.

Il valzer dei centravanti: l'opzione Jackson e il tesoretto Giménez

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Le grandi manovre si concentrano soprattutto nel ruolo di numero nove. Accanto ai profili di Gonçalo Ramos, Darwin Núñez e del giovane Matviy Ponomarenko, prende corpo la pista che porta adel Chelsea. Rientrato a Londra dopo il mancato riscatto da 65 milioni da parte del Bayern Monaco (dove ha comunque firmato 11 gol con una media realizzativa di una rete ogni 88 minuti), il senegalese potrebbe sbarcare a Milano con la formula sostenibile del, sfruttando gli ottimi storici rapporti tra i due club.A finanziare il mercato in entrata potrebbe essere la cessione di. Direttamente dal Messico, la testata 'Deportes Total' ha lanciatodi Francesco Farioli sulla base di. L'operazione permetterebbe al Milan di liberarsi di un ingaggio pesante a fronte di una crisi realizzativa evidente in Serie A e di generare una preziosa plusvalenza netta vicina ai 9 milioni di euro rispetto al valore residuo a bilancio.