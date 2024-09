La panchina di Paulo Fonseca sembrerebbe essere sempre più a rischio. La partita che potrebbe decidere le sorti del portoghese è il derby di domenica sera. I rossoneri arriveranno dopo la cocente sconfitta contro il Liverpool . L'Inter con il vento nelle vele di un pareggio importante in casa del Manchester City . Per questo il destino di Fonseca sembra essere appeso a un filo. Ma chi potrebbe arrivare? Secondo Gianluca Di Marzio , noto esperto di calciomercato, i candidati nella lista rossonera sono quattro: due italiani e due stranieri . E il risultato del derby potrebbe non essere del tutto decisivo nella decisione del club.

Milan, è già post Fonseca? Spunta Allegri. Quattro nomi in ballo: le ultime

Per le piste straniere, si legge, i nomi sono quelli di Edin Terzic, presente ieri a San Siro, e Tomas Tuchel. Entrambi arriverebbero dopo l'esperienza in due top della Bundesliga: Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Tuchel, si legge, sarebbe aperto a trattare. Per le piste italiane, in ballo i nomi di Maurizio Sarri, ex Lazio, e Massimiliano Allegri, ex Juventus. Questi al momento sarebbero i nomi più fattibili, ma forse bisognerà attendere il derby di domenica sera. LEGGI ANCHE: Milan Futuro, altro pareggio: 0-0 con la Torres. Le nostre pagelle