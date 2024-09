Serie C – Pagelle Torres-Milan Futuro 0-0: Vos non brilla. Jimenez e Cuenca…

Le pagelle di Torres-Milan Futuro | Serie C 2024-25 Live (Getty Images)

Primo tempo avaro di occasioni tra la Torres e il Milan Futuro. Ci prova prima Sandri su punizione, poi Fall va a un passo dal gol. I rossoneri mantengono il possesso palla e il dominio della gara, ma non trovano l'imbucata decisiva. La prima frazione termina a reti inviolate. Secondo tempo in cui ci provano Jimenez e Cuenca, ma il risultato non si sblocca. Torres-Milan Futuro termina sullo 0-0. Ecco le nostre pagelle.