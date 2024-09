Milan, Fonseca a rischio esonero? Pedullà: “Sarri aspetta il Diavolo”

Un post partita quello tra Milan e Liverpool infuocato . La brutta prestazione dei rossoneri ha lasciato molti dubbi in tutto l'ambiente rossonero. Tra gli imputati c'è anche Paulo Fonseca , tanto che sono rispuntate le voci di un possibile esonero in caso di brutta prestazione nel Derby. Non solo Allegri , voci anche su Sarri . Ecco le ultime riportate da Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato.

"Maurizio Sarri non ha avuto alcun contatto con la Roma, ci sono stati due sondaggi dall'estero. Ma lui aspetta prima di capire le evoluzioni sulle panchine di Serie A (Milan in testa)". Pedullà aggiunge sul proprio sito che il Milan potrebbe essere per lui un progetto intrigante, anche perché ha allenato qualche giocatore rossonero nelle sue precedenti esperienze (ad esempio al Chelsea). Per il momento, si legge, sarebbero discorsi prematuri, perché per Fonseca ci sarà prima il derby di domenica contro l'Inter e poi si parlerà di futuro, con evoluzioni che ci potranno essere solo dopo la partita.