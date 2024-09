La sconfitta del Milan contro il Liverpool è stata la seconda stagionale, dopo quella subita contro il Parma in Serie A, ma questa non è decisamente andata giù ai tifosi che hanno messo in scena una vera e propria contestazione. Al di là della differenza di avversario, quella di martedì 17 settembre è stata decisamente più deludente. In primis per la proposta di gioco del Diavolo, che è finita dopo la rete segnata in apertura da Christian Pulisic. 3' ottimi della squadra di Paulo Fonseca e poi il nulla, fino al palo al 90' superato di Rafael Leao, che comunque sarebbe servito a poco nell'economia del match.