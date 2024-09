Milan-Liverpool, Maignan e Fonseca nella bufera: i tifosi chiedono l’addio

Nella serata di ieri il Milan si è fatto schiacciare dal Liverpool. Dopo aver segnato la rete del vantaggio dopo 3' con Christian Pulisic, che sembrava aver addirittura spianato la strada per una buona prestazione, è arrivato il buio. Nell'ordine sono stati Ibrahima Konate, Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai a condannare i ragazzi di Paulo Fonseca alla seconda sconfitta stagionale. Una caduta nella massima competizione che fa ancora più male per quanto visto in campo, troppo poco per una squadra che punta in alto.