Milan, Fonseca: “I consigli di Boban e Sarri? Lavoro io con i giocatori”

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa in occasione del pre partita tra Milan e Venezia. Ecco le sue parole

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa nel pre partita tra Milan e Venezia. Il match si giocherà sabato 14 alle 20:45. L'allenatore portoghese ha commentato quanto detto in settimana da Zvonimir Boban e Maurizio Sarri. Entrambi hanno 'consigliato' di far giocare Loftus-Cheek più basso, passando a un 4-3-3. Secondo Boban, l'inglese non può giocare da '10' e ha bisogno di stare più basso. Ecco la risposta di Fonseca: