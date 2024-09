Ordine duro: "Milan avvilente. Fonseca, non c'è traccia di cambiamento"

"È lo stesso, avvilente, Milan dei primi due turni di campionato. Senza difesa e rassegnato dinanzi alle prime curve della sfida. Finisce duramente contestato e fischiato dai suoi tifosi. Certo, questa volta davanti c'è il Liverpool, per niente intimidito dai 60 mila di San Siro né in qualche modo ferito dalla sconfitta di qualche giorno prima ad Anfield. È anzi capace di rimboccarsi le maniche, di subire il gol lampo di Pulisic e poi di mettersi a martellare Maignan e soci, prima con Salah (2 traverse) e poi con un paio di zuccate vincenti che certificano l'atavica debolezza del sistema difensivo. Del cambiamento promesso da Fonseca non c'è alcuna traccia e persino i nuovi arrivati come Pavlovic e Fofana, non sono in grado di opporre efficace resistenza alle capocciate di Van Dijk e soci. Poi c'è anche il ko di Maignan a rendere la serata ancora più malinconica in vista del derby di domenica".