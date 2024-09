Milan, hai in casa il nuovo Camarda? È un talento che ha lasciato tutti a bocca aperta

Già un bomber

Cosa riserverà il futuro per Akram è ancora incerto, ma il presente è chiaro: lo scouting del Milan lo ha scoperto alla Voluntas Montichiari, un centro di formazione affiliato all'Inter, e da lì la sua carriera ha preso il volo. La stagione 2022/23 è stata quella della sua grande affermazione: Akram aveva fissato come obiettivo personale 300 gol, ma ne ha realizzati 324. Sebbene questi numeri non siano ufficiali, il suo talento non è messo in discussione. Durante quell'anno, ha conquistato numerosi premi come capocannoniere e miglior giocatore.