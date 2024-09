Milan, Fonseca a rischio esonero? “Contatti con Allegri, lui ha già detto sì”

Arriva una rivelazione clamorosa: il Milan sarebbe in contatto con Massimiliano Allegri in caso di altri passi falsi di Paulo Fonseca

Nelle ultime ore è giunta una clamorosa indiscrezione in merito al futuro della panchina del Milan, con Massimiliano Allegri che potrebbe tornare in rossonero in caso di addio di Paulo Fonseca. La sconfitta contro il Liverpool, senza idee e senza proposta di gioco, ha riaperto quella ferita che si era parzialmente rimarginata dopo il successo contro il Venezia.