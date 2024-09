Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola questa mattina, mercoledì 18 settembre 2024. La sconfitta contro il Liverpool ha portato molti malcontenti e anche una voce clamorosa per quanto riguarda la panchina. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.