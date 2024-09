Milan, non solo Terzic: nella lista anche Sarri e Tuchel

Dopo la bruttissima partita del Milan contro il Liverpool , il futuro di Paulo Fonseca in rossonero sembrerebbe sempre più appeso a un filo. Il portoghese potrebbe pagare con il suo posto in caso di risultato negativo nel derby contro l'Inter di domenica. Sono già tantissimi i nomi che si stanno facendo in queste ore. Nella lista ci sarebbero Terzic , Sarri e anche Tuchel . Ecco le ultime novità.

Milan, Fonseca sempre più in bilico? C'è anche Tuchel tra i possibili candidati

Come riportato dal sito di Sky Sport, Terzic potrebbe essere un candidato per la panchina del Milan nell'eventuale separazione con Fonseca, ma non sarebbe l'unico nome sulla lista di Ibrahimovic e soci. Ci sarebbe anche quello di Maurizio Sarri, che ha allenato già alcuni giocatori del Milan quando era al Chelsea, oltre a quello di Thomas Tuchel. Il francese ha chiuso una stagione non esaltante con il Bayern Monaco, mentre Sarri ha lasciato prematuramente la Lazio la scorsa stagione per problemi extracalcistici. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca a rischio esonero? Pedullà: "Sarri aspetta il Diavolo"