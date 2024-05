Bayern Monaco, ufficiale l’addio di Tuchel: lascerà la panchina bavarese

Thomas Tuchel non sarà più l'allenatore del Bayern Monaco . Nonostante la notizia si sapesse già da gennaio, il club bavarese ha annunciato la separazione in via ufficiale.

Come riportato anche da Fabrizio Romano, sul proprio profilo Twitter, Tuchel lascia il Bayern Monaco e lo stesso tecnico lo aveva annunciato durante l'ultima conferenza stampa della stagione: "Questa è la mia ultima conferenza stampa da allenatore del Bayern Monaco. Ci sono stati dei contatti per vedere di continuare insieme ma non abbiamo raggiunto un accordo – e non dirò le ragioni – e dunque la decisione presa a febbraio rimane".