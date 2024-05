Calciomercato Milan – Fonseca chiama Tiago Santos? Il Diavolo ci pensa

Non è ancora chiaro chi siederà sulla panchina del Milan la prossima stagione. Stefano Pioli, attuale tecnico rossonero, lascerà Milanello e la dirigenza del club è al lavoro per trovare un degno erede dell'emiliano. Al momento Paulo Fonseca è il nome in pole position ed un suo eventuale approdo potrebbe portare ad un nuovo acquisto dal mercato.